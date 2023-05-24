Минкульт РТ: «Праздник „Каравон“ живет благодаря вовлеченности самих людей»

С каждым годом русский народный праздник «Каравон» посещает всё больше гостей. Популярность мероприятия зависит не столько от внимания государства, сколько от вовлечения самих людей, в том числе представителей молодежи. Такой мыслью на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В года пандемии коронавируса, когда «Каравон» проводился в не совсем привычном для народного праздника онлайн-формате, его посетило ошеломляющее количество людей. Впоследствии некоторые из них стали участниками реального праздника.

«Такие люди посмотрели в онлайн-формате, им понравились. Потом они захотели реально увидеть праздник», — заметил спикер.

Замминистра добавил, что в последние пять — семь лет «Каравон» каждый раз претерпевал те или иные изменения. По его словам, особое внимание в последние годы организаторы уделяют национальным традициям и истокам.

«Праздник живет. Он развивается и не стоит на месте», — подчеркнул Натфуллин.

Русский народный праздник «Каравон» в этом году пройдет уже в 31-й раз. Ежегодно мероприятие посещает делегация во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.