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Минкульт РТ: «Праздник „Каравон“ живет благодаря вовлеченности самих людей»
С каждым годом русский народный праздник «Каравон» посещает всё больше гостей. Популярность мероприятия зависит не столько от внимания государства, сколько от вовлечения самих людей, в том числе представителей молодежи. Такой мыслью на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.
В года пандемии коронавируса, когда «Каравон» проводился в не совсем привычном для народного праздника онлайн-формате, его посетило ошеломляющее количество людей. Впоследствии некоторые из них стали участниками реального праздника.
«Такие люди посмотрели в онлайн-формате, им понравились. Потом они захотели реально увидеть праздник», — заметил спикер.
Замминистра добавил, что в последние пять — семь лет «Каравон» каждый раз претерпевал те или иные изменения. По его словам, особое внимание в последние годы организаторы уделяют национальным традициям и истокам.
«Праздник живет. Он развивается и не стоит на месте», — подчеркнул Натфуллин.
Русский народный праздник «Каравон» в этом году пройдет уже в 31-й раз. Ежегодно мероприятие посещает делегация во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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