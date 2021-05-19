Минкульт РТ планирует провести проект «Кино за 7 дней» в онлайн и офлайн форматах

Летом этого года проект «Кино за 7 дней» планируют провести в офлайн и онлайн форматах. Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

«В этом году в свете эпидемиологической обстановки мы еще не определились с форматом. Надеемся, что будет офлайн формат, а онлайн будет только образовательный форум», — сказала Адгамова. По ее словам, так получится показать красоты республики и будет удобно самим командам организовывать съемки.

В прошлом году из-за пандемии режиссеры работали над фильмами только в онлайн формате.

В рамках проекта «Кино за 7 дней» команды из разных стран снимают картины на территории Татарстана за 7 дней.