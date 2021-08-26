Минкульт РТ планирует корректировать мероприятия, вошедшие в перечень «Пушкинской карты»

После запуска проекта «Пушкинская карта» Министерство культуры РТ планирует отслеживать культурные события и учреждения, пользующиеся наименьшим спросом у молодежи, и корректировать их. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Пушкинская карта подарит нам возможность получить достоверную статистику того, что больше всего интересно молодежи от 14 до 22 лет. Естественно, в дальнейшем мы будем пробовать скорректировать репертуар в тех учреждениях, которые не будут пользоваться популярностью. Нам важно, чтобы учреждения вызывали интерес и к ним снова и снова возвращались молодые люди», – отметила Адгамова.

Она рассказала, что в рамках программы будут предусмотрены не только индивидуальные посещения учреждений и культурных событий, но и групповые.

«Мы планируем, что после них будут организованы совместные обсуждения, где каждый сможет поделиться своими впечатлениями, задать интересующие вопросы и прояснить для себя какие-то моменты, которые были не до конца понятны. Для нас важна эта обратная связь, чтобы в дальнейшем точнее формировать культурный контент для данной возрастной категории», – пояснила Адгамова.