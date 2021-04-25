Российские, в том числе татарстанские, скульпторы, архитекторы и студенты профильных заведений могут разработать эскиз бюста Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Соответствующий конкурс запустило Министерство культуры Татарстана.
Подать заявку на участие желающие могут до 7 мая на бумажных и электронных носителях. Готовые работы нужно направить по адресу: 420015, Казань, улица Пушкина, дом 66/33, кабинет 113 либо на электронную почту Guzel.Kuteeva@tatar.ru.
Бюст по эскизу победителя будет установлен в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана — рядом с Музеем Героя СССР Петра Гаврилова.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке. Также интересующие вопросы можно задать по номерам 8 (843) 264-73-91, 264-74-38.
Поручение установить бюст участника обороны Брестской крепости дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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ИА «Татар-информ»
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Минкульт РТ открыл конкурс на лучший эскиз бюста Героя СССР Петра Гаврилова
Российские, в том числе татарстанские, скульпторы, архитекторы и студенты профильных заведений могут разработать эскиз бюста Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Соответствующий конкурс запустило Министерство культуры Татарстана.