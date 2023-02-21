Минкульт РТ оценил загрузку 500 татарских композиций на «Яндекс.Музыку» в 1,2 млн рублей

Министерство культуры РТ рассматривает возможность размещения классических татарских композиций на платформе «Яндекс.Музыка». По предварительным расчетам, каталогизация, создание плейлистов, консультации с музыковедами, подготовка аудиодорожек и передача прав на издание первых 500 музыкальных татарских композиций может обойтись в 1,2 млн рублей.

Инициатива загрузить татарскую музыкальную классику на популярные платформы прослушивания — одна из семи целей и задач, которые были выбраны для Министерства культуры республики на 2022 год открытым голосование пользователей портала госуслуг РТ. Обсуждение публично сформированных целей и их фактической реализации в минувшем году обсудили в Общественной палате Татарстана накануне.

«Признаюсь, эта цель была одна из самых непростых, мы это поняли окончательно в процессе ее выполнения. Когда мы задавали показатель в 500 песен, не совсем понимали глубину исполнения этой задачи. Столкнулись мы здесь в том числе и с проблемой авторского и смежного права», — признал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Он напомнил, что одним из крупнейших проектов в сфере культуры, реализованных при поддержке Минкультуры Татарстана, стало приуроченное к 100-летию ТАССР создание в 2020 году портала «Век татарской музыки» на русском, татарском и английском языках. Сайт планомерно пополняется произведениями татарстанских композиторов.

Однако главная проблема заключается в том, что эту своего рода энциклопедию татарской музыкальной культуры и единственный мультимедийный портал со столь обширным контентом и таким качеством материалов никто не знает.

«Здесь вопрос информированности и раскрутки, которые в наше время по финансовым затратам достаточно большие. Поэтому нами также продумано размещение классических татарских произведений на платформе „Яндекс.Музыка“ с учетом использования интернет-портала „Век татарской музыки“. Действительно, если мы говорим о нашем подрастающем поколении, о наших детях, то для них легче найти всё в „Яндекс.Музыке“ и „ВКонтакте“ — это тот продукт, которым они пользуются ежедневно. Мы начали работу именно в этом направлении», — пояснил Натфуллин.

Замминистра культуры также подчеркнул, что источник финансирования инициативы пока не определен. Музыкальный пункт из перечня публично сформированных на 2022 год целей и задач для ведомства будет взят в работу в 2023-2024 годах. С этой целью уже подготовлена гранатовая заявка для подачи в Президентский фонд культурных инициатив.