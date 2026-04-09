Минкульт РТ объявил старт заявок на праздник русской культуры «Каравон-2026»

Министерство культуры Республики Татарстан совместно с оргкомитетом официально открыло приём заявок на участие в традиционном русском народном гулянии «Каравон», сообщает ведомство. В 2026 году событие вновь привлечет фольклорные ансамбли и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Организаторы приглашают:

аутентичные коллективы, хранящие местные песенные традиции и особую манеру исполнения своих регионов;

народных вокалистов и этнографические группы;

фольклорные ансамбли с обработками народных песен (выступления только под живой аккомпанемент);

любительские, детские и юношеские коллективы (песенные, танцевальные, инструментальные, игровые направления);

мастеров народных промыслов, художников, творческие объединения и предприятия НХП.

Детальные требования прописаны в положении о конкурсе.

Творческим группам из других регионов России – направлять заявки на электронную почту: Otdel.kulturno-dosug@tatar.ru.

Коллективам из Республики Татарстан – заполнять форму по адресу: karavon2024@mail.ru.

Заявки принимаются до 3 мая 2026 года.

Мастерам и ремесленникам – регистрироваться на сайте ГБУ «Таткультресурсцентр» по предоставленной ссылке.

Дедлайн для ремесленников – 8 мая 2026 года.

Важные условия:

Участие бесплатное.

Только живой звук.

Костюмы должны максимально соответствовать аутентичным образцам.

Количество мест ограничено.

Все необходимые бланки заявок и полный текст положения доступны по ссылке.