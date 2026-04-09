Минкульт РТ объявил старт заявок на праздник русской культуры «Каравон-2026»
Министерство культуры Республики Татарстан совместно с оргкомитетом официально открыло приём заявок на участие в традиционном русском народном гулянии «Каравон», сообщает ведомство. В 2026 году событие вновь привлечет фольклорные ансамбли и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Организаторы приглашают:
- аутентичные коллективы, хранящие местные песенные традиции и особую манеру исполнения своих регионов;
- народных вокалистов и этнографические группы;
- фольклорные ансамбли с обработками народных песен (выступления только под живой аккомпанемент);
- любительские, детские и юношеские коллективы (песенные, танцевальные, инструментальные, игровые направления);
- мастеров народных промыслов, художников, творческие объединения и предприятия НХП.
- Детальные требования прописаны в положении о конкурсе.
Творческим группам из других регионов России – направлять заявки на электронную почту: Otdel.kulturno-dosug@tatar.ru.
Коллективам из Республики Татарстан – заполнять форму по адресу: karavon2024@mail.ru.
Заявки принимаются до 3 мая 2026 года.
Мастерам и ремесленникам – регистрироваться на сайте ГБУ «Таткультресурсцентр» по предоставленной ссылке.
Дедлайн для ремесленников – 8 мая 2026 года.
Важные условия:
- Участие бесплатное.
- Только живой звук.
- Костюмы должны максимально соответствовать аутентичным образцам.
- Количество мест ограничено.
Все необходимые бланки заявок и полный текст положения доступны по ссылке.