Минкульт РТ объяснил возрастное ограничение владения «Пушкинской картой»

С 1 сентября этого года каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность бесплатно посещать учреждения культуры благодаря программе «Пушкинская карта». Данная возрастная категория выбрана в связи с тем, что именно в этот период личность подвержена различным деструктивным влияниям и требует особого внимания в потребляемом контенте. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Для того, чтобы сформировать здоровую личность, необходимо прививать ей любовь к истинным человеческим ценностям, воспитывать эстетическое восприятие художественных произведений, развивать критическое мышление», – объяснила Адгамова.

Именно поэтому культурные события, которые войдут в перечень рекомендуемых мероприятий, проходят тщательную проверку экспертными группами.

«Они оценивают событие по параметрам, предусмотренным в рамках этой программы. Это наличие в репертуаре народных произведений, а также отечественной и зарубежной классики; репертуар, направленный на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности (в том числе антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности); наличие коллекций предметов материального мира независимо от времени их создания, имеющих национальное, общероссийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение», – прокомментировала Адгамова.

При этом рекомендуется применение в мероприятиях интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией, а также аудиовизуальных произведений советских, зарубежных классиков.