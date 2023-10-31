Минкульт РТ о празднике 4 ноября: «Несмотря на все вызовы, наша задача — быть едиными»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сложная геополитическая ситуация не должна сказаться на праздновании Дня народного единства. Народы всех национальностей, живущих на территории Татарстана, должны объединиться, несмотря на все попытки недоброжелателей «раскачать ситуацию». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Особенно важно для всех нас в условиях спецоперации сохранить единство нашего многообразного народа. Мы знаем, что только в РТ проживает 175 национальностей. Именно в этот день нужно еще раз напомнить об этом и показать всему миру наше единство и сплоченность. Что, несмотря на все вызовы и попытки исковеркать нашу историю, наша задача — быть едиными, объединиться. Я уверен, что мы все вместе это сможем сделать», — поделился своим пониманием ситуации и оптимального алгоритма действий замминистра.

Дамир Натфуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К празднику подготовлена обширная культурная и образовательная программа. Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров сообщил, что ряд крупных мероприятий будет проходить в МВЦ «Казань Экспо». «Ожидается большая разноплановая программа», — подчеркнул он.

Начиная с 3 ноября здесь развернутся образовательные семинары и творческие мастер-классы. Здесь же будет открыта большая выставка культур народов, проживающих на территории республики. «На выставке можно будет увидеть традиционные ремесла наших народов», — отметил спикер.

Тимур Кадыров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Традиционно ко Дню народного единства пройдет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан».

На большом концерте выступят лучшие национальные творческие коллективы, прошедшие отбор в ходе семи зональных туров в районах республики. На сцене будут представлены вокальные, хореографические и инструментальные номера, представляющие культуру народов, проживающих в регионе.

«Фестиваль проводился в три этапа. Изначально собирались заявки. В этом году особую активность проявили наши муниципальные районы, национальные объединения. Было подано 405 заявок, участвовали 2805 человек. Это говорит о востребованности фестиваля. Все гости смогут увидеть ту палитру и многообразие культур народов, проживающих в Татарстане», — поделился директор ДДН РТ.

Также каждый желающий сможет принять участие в VIII Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант 2023». Ожидается, что этнографическую грамотность только в МВЦ «Казань Экспо» смогут проверить около 1 тыс. человек — представители органов государственной и муниципальной власти республики, национальных общественных организаций, творческих коллективов.

«По сути, „Большой этнографический диктант“ проводится по всей республике, сейчас все муниципальные районы регистрируют свои площадки для участия в федеральной акции. Диктант будет посвящен культуре народов России и пройдет в формате тестирования», — заметил Тимур Кадыров.