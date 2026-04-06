Минкульт РТ направит 8 млн рублей на поддержку кинопроизводства в 2026 году

Министерство культуры Республики Татарстан в 2026 году планирует выделить 8 млн рублей на создание фильмов, сообщили в пресс-службе ведомства. Участие в конкурсе могут принимать некоммерческие организации республики. Победители получат субсидию на полный цикл производства.

Кинопроизводство осуществляется в рамках регионального проекта «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан». Среди запланированных проектов:

Цикл социальных роликов (соблюдение правил дорожного движения, охрана окружающей среды, профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма) – документальное короткометражное кино на 500 тыс. рублей.

Фильм о творчестве Кави Наджми к 125-летию со дня рождения поэта в 2026 году – документальный короткометражный на 500 тыс. рублей.

Фильм в жанре экспериментального кино (авангардное, абстрактное, ненарративное, альтернативное, поэтическое кино), исследующее творчество деятелей искусства Татарстана. Юбилейные даты 2027 года: 80 лет поэту Зульфату (Маликову Дульфату Усмановичу), 195 лет Ивану Шишкину, 130 лет Баки Урманче, 125 лет Мансуру Музафарову, 140 лет Галимджану Ибрагимову, 80 лет Риму Хасанову, 130 лет Бари Рахмату, 80 лет Герману Бакулину – экспериментальное кино на 500 тыс. рублей.

Фильм в жанре микродрамы в вертикальном формате – игровой сериал (50 серий) на 2,5 млн рублей.

Фильм о российских военнослужащих – участниках специальной военной операции — документальный полнометражный на 1 млн рублей.

Цикл фильмов «Культура. Сейчас» в жанре короткометражного музыкального видео о современном искусстве Татарстана – игровой короткометражный (2 фильма) на 1 млн рублей.

Фильм об истории, культуре и традициях народов Татарстана – анимационный на 1 млн рублей.

Кинопроизводство в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан» включает документальные новеллы о юбилейных датах деятелей искусства РТ в 2026 году: Фатих Амирхан (140 лет), Габдулла Тукай (140 лет), Муса Джалиль (120 лет), Габдулла Кариев (140 лет) и другие – документальный короткометражный на 1 млн рублей.