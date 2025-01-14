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Минкульт РТ напомнил о конкурсе видеороликов против терроризма и неонацизма
В Татарстане продолжается прием заявок для участия в двух конкурсах «На страже Отечества». Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.
Участниками проекта могут стать авторы серий коротких видео, направленных на формирование негативного отношения к терроризму, украинскому национализму и неонацизму, разъяснение социальной значимости профилактической работы органов власти, популяризацию борцов с терроризмом и другие темы.
Конкурсы организованы министерством совместно с Республиканской школой киноискусств в рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Мероприятия приурочены к Году защитника Отечества, который объявлен в России Президентом Владимиром Путиным.
К участию принимаются серии из четырех видео общей продолжительностью не более 12 минут. При этом хронометраж каждого из роликов не должен превышать двух минут. Для жанровых и стилистических особенностей работ участников ограничений не предусмотрено.
Тематикой первого из конкурсов станет негативный образ украинского национализма и неонацизма, а второго — негативный образ терроризма и экстремизма.
Также предусмотрено разделение на несколько номинаций: «Антипропаганда», «Гражданская позиция», «Герои нашего времени», «Единство власти и народа», «Мемориал».
Подать заявки можно в одной либо сразу нескольких номинациях. Участниками могут стать одиночные авторы и творческие команды.
Заявки принимаются по 4 февраля включительно. Отправить их можно по электронной почте schoolkinotv@yandex.ru или через онлайн-форму.
Победители номинаций получат вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, победители обоих конкурсов — по 50 тысяч, обладатели вторых мест — по 30 тысяч, третьих — по 20 тысяч рублей.
Очный этап и церемония награждения I и II конкурса состоятся 7 февраля 2025 года в Казанском государственном институте культуры. Ознакомиться с их положениями подробнее можно по ссылкам: I конкурс, II конкурс.
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