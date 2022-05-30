Театры Татарстана каждую третью премьеру проводят для детей

За прошлый год театры и культурно-зрелищные учреждения Татарстана провели более 650 мероприятий для семейного просмотра. Об этом сообщила сегодня на совместной коллегии Минкульта и Управления ЗАГС РТ первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Учреждения культуры Татарстана проводят мероприятия, популяризирующие семейные ценности и предназначенные для совместного культурного досуга. В последние годы наблюдается положительная динамика по количеству детских премьерных спектаклей, каждый третий премьерный спектакль – для детской аудитории. Это стало возможным благодаря реализации партийного проекта «Единой России» - «Театр – детям»», - сказала она.

За последние три года увеличилось количество постановок в театрах по произведениям классической литературы, изучаемой в школах. Большая программа с льготной системой ценообразования представлена для семейного просмотра и в концертных организациях. Так, в БКЗ им. Салиха Сайдашева реализуется несколько видов семейных абонементов.

«Одним из видов организации семейного досуга является посещение проводимых ежегодно семейных праздников. Так, в республике проводится татарский праздник «Сабантуй», русский фольклорный праздник «Каравон», фестиваль удмуртской культуры «Гырон быдтон», а также мордовской культуры «Балтай», чувашской культуры «Уяв» и другие», - отметила Адгамова.

Согласно ее данным, библиотеки Татарстана активно пропагандируют семейные ценности посредством проводимых ярких культурно-значимых мероприятий: тематических акций и фестивалей, «читальных залов» под открытым небом, книжных выставок, викторин, детских конкурсов.

«В Национальной библиотеке РТ работает семейный клуб для детей и их родителей «Читашка», регулярно проходят встречи психолога с родителями подростков в рамках работы клуба», - добавила спикер.

Кроме того, в музеях проводятся образовательные, интерактивные программы, экскурсии, фестивали, встречи с юбилярами семейной жизни. Согласно данным Минкульта РТ, большим подспорьем для семей с детьми является «Пушкинская карта». Республика – в лидерах по доле получателей карт от общего числа целевой аудитории. К тому же в нашем регионе средняя цена билета на культурные мероприятия составляет 445 руб. Семейные абонементы реализуют и различные театры.