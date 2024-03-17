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Казанцам рассказали, где в городе состоится «Широкая Масленица – 2024»
17 марта в Казани состоится Республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица – 2024». В Год семьи в Татарстане все народы Поволжья порадуют участников праздника своим творческим разнообразием и мастерством.
Как сообщает Управление культуры Казани, в 12:00 у стадиона «Ак Барс Арена» (пр-т Хусаина Ямашева, 115А) откроют несколько площадок: фольклорную с народными играми и забавами, конкурсно-игровую, площадку от участников клуба исторической реконструкции «Витязь» и другие «точки». В центре расположится уникальная круговая сцена, где будут выступать артисты.
На территории у стадиона организуют ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, установят торговые ряды для продажи произведений народного творчества. Гости праздника также смогут поучаствовать в мастер-классах по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению кукол и памятных монет.
Также «проводы зимы» пройдут под театрализованное представление с участием артиста в образе Александра Пушкина.
Помимо этого, на площадке откроют 30 точек питания, где будет представлена кухня народов мира, от блинов, плова и шашлыка до фаст-фуда в виде хот-догов и бургеров.
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