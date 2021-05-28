Минкульт России направит на реставрацию мечети в Казани 30 млн рублей

В Казани отреставрируют мечеть Иске-Таш за 30 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения „Минаретное завершение Ново-Слободской мечети“ (Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 34 А, корпус 1). Начальная (максимальная) цена контракта: 30 000 000 рублей», — сообщается в документах.

Казанская мечеть Иске-Таш вошла в госпрограмму «Развитие культуры» и включена в проект «Историческая память».

Финансироваться реставрация будет из бюджета РФ. Работы планируют завершить до 2022 года.