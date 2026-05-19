Минкульт России лишил аттестации эксперта Александра Мартынова

Аттестационная комиссия Министерства культуры России приняла решение лишить аттестации эксперта Александра Мартынова. Решение было принято по итогам состоявшегося заседания комиссии, сообщили в канале Комитета РТ по охране ОКН в МАКСе.

Ранее, 17 марта, комиссия временно приостановила деятельность эксперта на 45 рабочих дней для дополнительного изучения материалов.

Причиной лишения аттестации стали неоднократные нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, выявленные в ходе экспертной деятельности Мартынова.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия в течение нескольких лет направлял обращения в Министерство культуры России по этому вопросу.

Ранее Мартынов подготовил заключение, согласно которому дом Мулланура Вахитова мог быть исключен из реестра объектов культурного наследия. После этого с 20 по 23 января на портал комитета поступили обращения от жителей Казани, не согласившихся с выводами экспертизы. Позже комитет направил документ на доработку, после чего эксперт изменил свое заключение.

Позднее руководитель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Новиков публично заявил о некомпетентности Мартынова, а также обвинил его в сознательном лишении исторических зданий охранного статуса в разных регионах страны.

Кроме того, ранее Александр Мартынов рекомендовал не включать выявленный объект культурного наследия «Дом Гуревича Д. К.» в единый государственный реестр памятников, объяснив это недостаточной историко-культурной ценностью здания. Однако Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с таким заключением не согласился.