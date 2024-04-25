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Минкульт РФ: Количество зрителей российских фильмов в 2023 году выросло почти вдвое
В 2023 году российские фильмы посмотрели 91,5 млн человек. Это на 97,7% больше, чем в 2022-м. Такие данные озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова.
В общей сложности в прошлом году в прокат вышло 207 российских фильмов, которые собрали в совокупности 28,1 млрд рублей, цитирует спикера ТАСС.
Также российский Минкульт в том году оказал финансовую поддержку в запуске производства 251 национального фильма, включая 74 анимационных. Еще при помощи министерства в 2023 году смогли завершить производство 394 национальных кинокартин.
Так, Фонд кино поддержал производство 40 новых проектов национальных фильмов, создаваемых лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии, а также профинансировал дополнительно еще 22 ранее поддержанных национальных фильмов, рассказала Любимова.
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