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Культура 22 февраля 2023 11:16

Минкульт прокомментировал сообщения о «списках запрещенных в России писателей»

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Министерство культуры России не составляло списки авторов, книги которых не должны находиться в библиотеках страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки», — подчеркнули в Минкульте.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в московские библиотеки направлены «списки запрещенных писателей», книги которых они якобы больше не могут принимать и распространять.

#Минкультуры РФ #библиотека
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