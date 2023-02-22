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Минкульт прокомментировал сообщения о «списках запрещенных в России писателей»
Министерство культуры России не составляло списки авторов, книги которых не должны находиться в библиотеках страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
«Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки», — подчеркнули в Минкульте.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в московские библиотеки направлены «списки запрещенных писателей», книги которых они якобы больше не могут принимать и распространять.
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