Минкульт прокомментировал сообщения о «списках запрещенных в России писателей»

Министерство культуры России не составляло списки авторов, книги которых не должны находиться в библиотеках страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки», — подчеркнули в Минкульте.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в московские библиотеки направлены «списки запрещенных писателей», книги которых они якобы больше не могут принимать и распространять.