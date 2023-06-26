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Минкульт предложил подтверждать личность владельцев «Пушкинской карты» по QR-кодам
В России усовершенствуют программу «Пушкинская карта». Среди изменений — функция по оповещению об отмене или переносе мероприятий, а также подтверждения личности владельца карты по QR-коду. Об этом сообщается в телеграм-канале Минкульта РФ.
«Для подтверждения личности владельца „Пушкинской карты“ на территории отдельных регионов пройдет эксперимент по использованию динамических QR-кодов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ужесточат требования к организациям культуры, которые участвуют в программе. Так, к примеру, их заявки должны соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. Сама организация должна быть зарегистрирована в качестве юрлица и иметь необходимые материально-технические ресурсы для оказания услуг.
Изменения разработаны Минкультом, Минцифры и Минфином России.
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