Минкульт ожидает, что обсерватории КФУ включат на рассмотрение 46 сессии Комитета ЮНЕСКО

Министерство культуры России ожидает, что Астрономические обсерватории КФУ включат на рассмотрение 46-й сессии Комитета Всемирного наследия. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пленарном заседании международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО в Казани.

«В 2021 – 2022 годах на рассмотрение в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО переданы номинационные досье четырех объектов, в том числе Астрономических обсерваторий КФУ. Сейчас эта номинация проходит процедуру оценки консультативными органами ЮНЕСКО для последующего включения в Список Всемирного наследия», – рассказала глава Минкультуры.

Любимова отметила, что в сентябре этого года на объекте была организована миссия с участием международного эксперта, в ноябре состоялось совещание с экспертами ИКОМОС по обсуждению номинации.

По мнению министра, символично, что международный форум, посвященный юбилею Конвенции ЮНЕСКО, проходит в Татарстане, где «чтут и бережно сохраняют культурное и духовное наследие предков». Кроме того, в Татарстане располагаются три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы знаем, какой путь был проделан для того, чтобы это стало возможным», – подчеркнула она.

Любимова заметила, что объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане уникальны не только с точки зрения их исторической ценности, они являются неповторимым свидетельством взаимодействия православной и мусульманской традиции, демонстрируют взаимовлияние и взаимообогащение культур.

«К сожалению, в условиях непрекращающейся политизации площадки ЮНЕСКО в этом году в Казани не состоялась 45-я сессия Комитета Всемирного наследия, на которой ожидалось рассмотрение номинационного досье и включение в список исторического центра Гороховца. Отказ от проведения сессии был не нашим решением», – сказала она.

Министр заверила, что Россия остается открытой к диалогу и международному сотрудничеству во всех сферах, в том числе в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

«Россия останется активным членом организации ЮНЕСКО. Мы осознаем ответственность и содействуем эффективной реализации положений Конвенции 1972 года и рекомендаций ЮНЕСКО в области культуры. Мы намерены продолжать содействовать укреплению многостороннего подхода, так как культура – безусловная общемировая ценность. Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном и равноправном сотрудничестве со всеми международными партнерами в интересах сбережения всемирного наследия», – добавила она.

Любимова также напомнила, что на территории России расположены 31 объект Всемирного наследия, 20 объектов культурного и 31 природного наследия.