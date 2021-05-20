Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии

Татарстан входит в число регионов — лидеров России благодаря сильному экономическому потенциалу и межнациональному согласию. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Слагаемые нашего успеха — мощный экономический потенциал, эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами в рамках единой общегосударственной политики, межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие», — сказал руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что стабильность и добрососедские отношения между представителями разных народов и конфессий — это не только исторически сложившаяся традиция. «Сегодня это предмет постоянной работы государственных органов власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообществ», — подчеркнул он.

Рустам Минниханов напомнил, что Республика Татарстан является многонациональной, как и Россия в целом.

«Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Важно сохранять имеющиеся у каждого этноса высокие нравственные ориентиры, приумножать его достижения, сохранять языки, культуру и традиции. Это основа общественного развития», — обратил внимание он.

В Казани сегодня открылось заседание международного клуба «Валдай». Основная тема дискуссии — «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира — совместный путь в будущее».

Фото Владимира Васильева