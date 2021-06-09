Миниханнов — участникам конференции «ЕР»: Необходимо повышать уровень жизни граждан

В Казани состоялось открытие первого этапа XXXIII региональной конференции «Единой России». В ее работе приняли участие около 170 делегатов, представляющих все 45 первичных организаций партии, депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации от Татарстана, а также представители органов исполнительной власти Татарстана.

Обращение от Президента Татарстана Рустама Миннихнова зачитал руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

«Дорогие однопартийцы! Сердечно приветствую актив многотысячного татарстанского отделения партии „Единая Россия“ — главной политической силы республики. Роль партии определяется устойчивым большинством депутатского корпуса, эффективной работой глав городов и районов — секретарей местных отделений, участием единороссов в реализации национальных проектов и республиканских программ. Лучшие учителя и врачи, работники социальных служб, прославленные спортсмены, заслуженные деятели науки и культуры, успешные предприниматели и аграрии, республиканские руководители — предварительное голосование отчетливо продемонстрировало сильный кадровый потенциал партии, готовность кандидатов добиваться целей <...>», — отметил Президент Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, предварительное голосование важно для развития партии и открытого диалога с жителями. Впереди избирательная кампания в Госдуму Федерального собрания РФ, съезд и этап формирования народной программы.

«Выражаю уверенность, что „Единая Россия“ и победители праймериз, опираясь на широкую поддержку граждан, сохранят высокое представительство республики в парламенте страны. Это в свою очередь позволит отстаивать позицию по актуальным вопросам по федеральным проектам и целевым программам», — сказал глава республики.

«В итоге все усилия партийцев должны быть направлены на повышение качества жизни граждан, укрепление нашего многонационального Отечества Российской Федерации и процветание родной республики», — подытожил он.

Накануне осенних выборов в Государственную Думу РФ татарстанское региональное отделение объявило о старте отчетной кампании за пять лет работы. Отчитаться перед избирателями должны будут депутаты всех уровней в каждом районе Татарстана.

Об основных итогах работы за пятилетку на конференции рассказал заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов. По его словам, одним из ключевых аспектов работы регионального отделения является исполнение «наказов» — тех пожеланий и поручений от жителей республики, которые депутаты получают в ходе очередной избирательной кампании. На сегодня свое решение нашли около 85% наказов. «Единая Россия» практически полностью выполнила Программу 2016 года, отметил докладчик.

Ключевые итоги работы также озвучили депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

На региональной конференции были выбраны делегаты на всероссийский партийный съезд, который пройдет в Москве 19 июня. На нем планируется утвердить итоги предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая. Татарстанское отделение «Единой России» надеется сохранить представительство республики в Государственной Думе.