Министры здравоохранения стран G20 назвали «Спутник V» лучшим средством для вакцинации

На встрече стран «Большой двадцатки» (G20) министры здравоохранения назвали российскую вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Встреча министров здравоохранения Группы двадцати состоялась 5 сентября в Риме.

«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, что „Спутник“ — лучший препарат для профилактики», — отметил Мурашко, выступая на региональном форуме социальных инноваций.

По словам министра, за время пандемии коронавируса на международном рынке появилось около 1,2 тысячи медицинских препаратов. За столь короткий промежуток такое огромное количество лекарственных средств еще не выпускалось.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19 и отмечал высокую эффективность и безопасность российских препаратов от коронавируса.

30 июня в эфире прямой линии глава государства заявил о том, что привился отечественной вакциной «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».