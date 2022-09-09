Министры транспорта Татарстана и Шри-Ланки обсудят возможность открытия авиарейса

Руководители транспортной сферы Татарстана и Шри-Ланки обсудят возможность организации воздушного сообщения между республиками, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Достигнута договоренность о необходимости организации рабочего визита в Шри-Ланку для дальнейшего обсуждения вопросов, в том числе по открытию авиарейса между Татарстаном и Шри-Ланкой», – отметили в ведомстве.

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана сегодня ознакомился с опытом Татарстана в области дорожного строительства и транспортного комплекса. В Казани у него состоялась встреча с главой Миндортранса РТ Фаритом Ханифовым.

Министры обсудили строительство магистрали в Шри-Ланке, вопросы государственно-частного партнерства между республиками. Кроме того, стороны рассмотрели возможность замены поездов с дизельным двигателем на электрические в Социалистической Республике.