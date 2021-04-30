Министры Татарстана отчитались о доходах за 2020 год

Опубликованы сведения о доходах татарстанских министров за 2020 год. Суммарно члены Правительства РТ заработали 190,36 млн рублей.

19,99 млн рублей (с учетом продажи имущества) составил доход главы Минстроя РТ Марата Айзатуллина. В его пользовании находятся жилой дом, земельный участок и доля в квартире площадью 146,8 кв. метров, а также легковой автомобиль УАЗ, снегоход и прицеп.

Министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова задекларировала 12,34 млн рублей, учитывая доход в порядке дарения и средства на содержание детей. В собственности министра находятся две квартиры (долевое и индивидуальное владение), а также парковочное машино-место.

Далее по уровню доходов следует глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, в 2020 году заработавшая 11,18 млн рублей с учетом продажи недвижимости. Она владеет земельным участком, домом и гаражом, также в пользовании у нее имеется квартира.

Представил декларацию и глава республиканского Минсельхозпрода Марат Зяббаров. В прошлом году он заработал 10,23 млн рублей. Он также продавал недвижимость в 2020-м.

Более 7 млн рублей составил доход министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, свыше 6 млн — у глав Минэкономики и Минмолодежи Мидхата Шагиахметова и Дамира Фаттахова (с учетом продажи имущества).

Более 5 млн за 2020 год заработали министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов и Минфина РТ Радик Гайзатуллин.

У глав Минлесхоза, Минцифры и Минюста РТ доходы составили свыше 4 млн рублей, а у Минобрнауки и Минэкологии — 3 млн.

Данных о доходах начальника ГУ МЧС РФ по РТ Рафиса Хабибуллина и главы Минспорта РТ Владимира Леонова на сайте Правительства Татарстана не опубликовано.