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Спорт
1 июля 2022  19:59
Cергей Гаврилов

Министры спорта 33 стран выступили против РФ и Беларуси

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Отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованием приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях. Об этом рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает ТАСС.

При этом министры просят также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в РФ и РБ.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — подчеркнул польский министр.

Заявление подписали представители 25 стран Европейского Союза, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры Великобритании, Соединенных Штатов, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

#санкции против россии
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