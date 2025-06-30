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Культура 30 июня 2025 08:36

Министры культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы

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Министры культуры РФ и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю подписали план сотрудничества в сфере культуры на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча министров прошла 29 июня в Пхеньяне. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних культурных связей.

«На встрече глубоко обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества и обменов в сфере культуры между странами. Был подписан план сотрудничества в сфере культуры на 2025-2027 годы между министерствами культуры», — информирует ЦТАК.

В тот же день Ольга Любимова вместе с российским послом и министром культуры КНДР возложила цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских солдат, павших при освобождении Корейского полуострова в ходе Второй мировой войны.

#Минкультуры РФ #россия и кндр #КНДР
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