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Министры финансов стран БРИКС подведут итоги работы за год
Главы Минфинов стран-участниц БРИКС на этой неделе подведут итоги работы за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.
Уточняется, что руководитель российского финансового ведомства Антон Силуанов выступит с докладом об итогах председательства РФ в объединении.
«Антон Силуанов расскажет о результатах работы российского председательства на финансовом треке объединения и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы», – говорится в сообщении.
На мероприятии также планируют затронуть темы совершенствования международной валютно-финансовой системы, развития мировой экономики, состояния национальных экономических систем государств БРИКС и др.
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