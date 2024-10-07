Министры финансов стран БРИКС подведут итоги работы за год

Главы Минфинов стран-участниц БРИКС на этой неделе подведут итоги работы за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Уточняется, что руководитель российского финансового ведомства Антон Силуанов выступит с докладом об итогах председательства РФ в объединении.

«Антон Силуанов расскажет о результатах работы российского председательства на финансовом треке объединения и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы», – говорится в сообщении.

На мероприятии также планируют затронуть темы совершенствования международной валютно-финансовой системы, развития мировой экономики, состояния национальных экономических систем государств БРИКС и др.