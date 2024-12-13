Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Министра здравоохранения Владимирской области задержали по обвинению в присвоении выплат
Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий.
Как сообщают РИА Новости, его задержали.
Мужчина необоснованно начислял выплаты подчиненным, а часть из них забирал себе. Его поймали при получении очередной суммы.
По предварительным данным, таким образом он смог получить более 400 тысяч рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников