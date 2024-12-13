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Происшествия 13 декабря 2024 11:19

Министра здравоохранения Владимирской области задержали по обвинению в присвоении выплат

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Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий.

Как сообщают РИА Новости, его задержали.

Мужчина необоснованно начислял выплаты подчиненным, а часть из них забирал себе. Его поймали при получении очередной суммы.

По предварительным данным, таким образом он смог получить более 400 тысяч рублей.

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