Министра здравоохранения РТ наградили медалью Шумакова за успехи в трансплантологии

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин был удостоен медали «Академик В.И. Шумаков». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Специалисты Татарстана приняли активное участие в Российском национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов», которое проходило в Москве. Завершился конгресс торжественным награждением наиболее отличившихся представителей службы.

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье вручил министру здравоохранения Татарстана Марселю Миннуллину медаль «Академик В.И. Шумаков», учрежденную в качестве общественного признания заслуг в области трансплантологии, создания искусственных органов, сердечно-сосудистой хирургии.

Глава республиканского Минздрава со сцены поблагодарил за высокую оценку труда татарстанских специалистов. Он подчеркнул, что развитие трансплантологии возможно только в регионах с высоким уровнем здравоохранения.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Напомним, республика входит в тройку лидеров по количеству проводимых трансплантаций среди российских регионов, сразу после двух крупных федеральных специализированных центров – Института имени академика В.И. Шумакова и НИИ скорой медицинской помощи имени Н.В.Склифосовского.

«Данная высокая награда служит очередным подтверждением высокого профессионализма специалистов республики и динамичного развития всей службы трансплантологии Татарстана», – подчеркнули в пресс-службе республиканского Минздрава.