СВО 30 марта 2026 11:39

Министр земельных и имущественных отношений РТ доставил гуманитарный груз в ЛНР

Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин прибыл в Луганскую Народную Республику в составе гуманитарной колонны. В ходе поездки он встретился с Героем Российской Федерации Раилем Габдрахмановым, сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав груза, предназначенного для подразделений, работающих на направлениях, связанных с подшефными городами Татарстана, вошел квадроцикл. Технику предоставило акционерное общество «Бюро технической инвентаризации» при участии генерального директора Лены Хамзиной.

Также доставлены промышленные емкости для воды объемом 8 кубометров, переданные при участии Евгения Рачкова от компании «Татпроф», и быстровозводимые модульные конструкции от Рустама Гараева (компания «Окна Страны»). Кроме того, в регион отправили пиломатериалы для обустройства блиндажей, а также продукты из Татарстана, включая чай и сладости.

#Фаниль Аглиуллин #гуманитарный груз #ЛНР и Татарстан
