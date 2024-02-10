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Министр здравоохранения Татарстана рассказал, какими видами спорта занимается
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин ведет здоровый образ жизни, в прямом эфире он рассказал, какие виды спорта его любимые.
«Несмотря на большую занятость, мы все люди, и хотим жить качественно, быть здоровыми. Каждый из нас, в том числе и министр. должен начинать с себя», – подчеркнул глава республиканского ведомства.
Марсель Миннуллин рассказал, что каждый день утром проплывает по полтора километра. А зимой катается на лыжах.
«Я обожаю беговые лыжи. Не сказать, что я профессионал, но мне очень нравится. Советским детям всегда прививали культ физкультуры и особенно лыж. Это с детства тянется, и эта привычка переросла в некою необходимость с наступлением зимы часто кататься на лыжах», – отметил Миннуллин.
К тому же, министр здравоохранения РТ ежегодно проходит диспасеризацию, «Татар-информ» об этом рассказывал.
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