Министр здравоохранения Татарстана посетил Лисичанск и провел 14 операций

Для Марселя Миннуллина это третий визит в Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин вновь посетил подшефный республике Лисичанск. Он не только ознакомился с работой медицинских учреждений, но и лично провел 14 операций.

О том, с какими вызовами сталкиваются врачи, какую помощь оказывает подшефному городу в части медицины Татарстан, как здесь идет восстановление инфраструктуры здравоохранения Марсель Миннуллин рассказал «Татар-информу».

— Марсель Мансурович, вы уже в третий раз приезжаете в подшефный Татарстану Лисичанск. Какова цель вашей поездки и что уже удалось сделать?

— Да, это наш третий визит. Здесь на сегодняшний день самая острая проблема – нехватка специалистов в больнице Лисичанска.

Врачи приезжают как через Луганск, так. через Федеральный центр медицины катастроф, но остаются направления, по которым люди всё ещё не получают своевременную квалифицированную помощь. Это хирургия, травматология, кардиология.

Мы не только работаем на месте, но и привозим важное медицинское оборудование. В первый визит передали больнице ультразвуковой аппарат экспертного класса, который сейчас активно используется. Во второй раз — восстановили эндоскопическую стойку, без которой невозможно современное хирургическое лечение. После её установки я сам провёл 12 операций, работали и наши коллеги, в том числе специалисты из Мордовии.

«Мы не только работаем на месте, но и привозим важное медицинское оборудование», – отметил министр. Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сейчас мы привезли оборудование для фиброгастроскопии (ФГДС), которое критически важно при желудочно-кишечных кровотечениях. Его уже ввели в эксплуатацию, протестировали — всё работает отлично. Теперь у врачей есть инструмент для своевременной диагностики и лечения таких состояний.

— В этот раз планировалось провести около 20 операций. Как всё прошло?

— Мы разбили операции на два дня. Вчера провели 10 хирургических вмешательств, это заняло около 15 часов. Сегодня график примерно такой же.

— В каком состоянии сейчас находится больница?

— Коллектив работает с полной самоотдачей, несмотря на сложные условия. По некоторым направлениям врачи есть, но не хватает оборудования. Или наоборот — есть техника, но некому на ней работать. В итоге страдает население, потому что люди не могут вовремя получить медицинскую помощь.

Здесь проведен ремонт, условия стали лучше. Но оснащение всё ещё требует доработки. Хотя, как я всегда говорю, техника вторична. Главное — специалисты. Если нет врачей, оборудование просто будет стоять без дела.

— Специалисты приезжают в рамках программы Федерального центра медицины катастроф?

— Да, в рамках программы поддержки региона. Они проводят операции, консультируют местных врачей, делятся опытом. Это позволяет, пусть временно, закрывать наиболее острые потребности. Конечно, хотелось бы, чтобы медицинская помощь здесь была на постоянной основе, но пока работаем в таком формате.

— Спасибо за вашу работу.