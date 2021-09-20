Министр здравоохранения Татарстана открыл новый ФАП в деревне Смаиль Балтасинского района

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков посетил Балтасинский район с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В Балтасинской центральной больнице министр проверил работу двух новых кабинетов рентгеновской компьютерной томографии и эндоскопических исследований.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Компьютерный томограф установили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году по этой программе запланировали приобрести 16 единиц медицинского оборудования на сумму 223, 4 млн рублей», — уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Марат Садыков открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Смаиль. Это уже 16-й ФАП в Балтасинском районе. Медучреждение возведено по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Здравоохранение».

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Гости осмотрели новое помещение и оценили удобство и уровень условий оказания медицинской помощи.