Министр здравоохранения Татарстана навестил в больнице студентов, отравившихся метанолом

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня посетил молодых людей, которые отравились метанолом в Казани. Он поговорил с ними и их родителями.

«Вы действительно родились в рубашке. Благодаря вовремя оказанной квалифицированной помощи докторам удалось стабилизировать состояние. Скорейшего вам выздоровления!», – пожелал им министр.

На данный момент двое из студентов, которые ранее находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пациенты также находятся в отделении, их жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что умерла одна из студенток, которая отравилась метанолом в Казани.