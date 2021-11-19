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Ру Тат
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Здоровье
19 ноября 2021  15:27
Павел Климчак

Министр здравоохранения Татарстана навестил в больнице студентов, отравившихся метанолом

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня посетил молодых людей, которые отравились метанолом в Казани. Он поговорил с ними и их родителями.

«Вы действительно родились в рубашке. Благодаря вовремя оказанной квалифицированной помощи докторам удалось стабилизировать состояние. Скорейшего вам выздоровления!», – пожелал им министр.

На данный момент двое из студентов, которые ранее находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пациенты также находятся в отделении, их жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что умерла одна из студенток, которая отравилась метанолом в Казани.

#отравление #метанол #марат садыков
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