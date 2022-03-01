Министр здравоохранения РТ взял под контроль случай со смертью младенца в Арской больнице

В СМИ появилась информация о том, что в Арской больнице из-за халатности врачей во время родов погиб младенец.

Министерство здравоохранения РТ приносит глубочайшие соболезнования семье из Арска и сообщает следующее: разбор этой трагедии был осуществлен на уровне клинико-экспертного отдела Арской ЦРБ.

«На данный момент проводится изучение медицинской документации специалистами Минздрава Республики. Причина смерти ребёнка будет определяться судебно-медицинской экспертизой. Данный случай находится на личном контроле министра здравоохранения РТ Марата Садыкова», – сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, было также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Расследование дела контролирует прокуратура Арского района.