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Происшествия
1 марта 2022  12:52
Павел Климчак

Министр здравоохранения РТ взял под контроль случай со смертью младенца в Арской больнице

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В СМИ появилась информация о том, что в Арской больнице из-за халатности врачей во время родов погиб младенец.

Министерство здравоохранения РТ приносит глубочайшие соболезнования семье из Арска и сообщает следующее: разбор этой трагедии был осуществлен на уровне клинико-экспертного отдела Арской ЦРБ.

«На данный момент проводится изучение медицинской документации специалистами Минздрава Республики. Причина смерти ребёнка будет определяться судебно-медицинской экспертизой. Данный случай находится на личном контроле министра здравоохранения РТ Марата Садыкова», – сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, было также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Расследование дела контролирует прокуратура Арского района.

#Арск #погиб младенец
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