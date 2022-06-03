Министр здравоохранения РТ вручил подарки воспитанникам республиканского Дома ребенка

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков посетил Республиканский Дом ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Дети – наш приоритет, будущее нашей республики, нашей страны. Многое делается в Татарстане для детей. В том числе в этом замечательном, прекрасном Доме ребенка, 5-10 лет назад всего этого не было, это огромная заслуга наших благотворителей. Я думаю, когда мы все вместе – мы победим», – отметил Марат Садыков.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Министр принял участие в детском празднике, который подготовили воспитанники и сотрудники Дома ребенка, подарил подарки и осмотрел условия пребывания детей.

В Минздраве Татарстана напомнили, что Республиканский дом ребёнка – это подведомственное учреждение министерства, в котором дети также проходят реабилитацию.