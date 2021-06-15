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Ру Тат
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15 июня 2021  10:52
Эвелина Киселёва

Министр здравоохранения РТ рассказал, каких врачей не хватает в районных поликлиниках

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Районные поликлиники Татарстана укомплектованы почти на 91%. Специалистов, в которых нуждаются муниципалитеты, перечислил министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью ИА «Татар-информ».

«На конец I квартала 2021 года укомплектованность врачами в районных поликлиниках составляет 90,9%. Не хватает участковых терапевтов, участковых педиатров, неврологов, офтальмологов, отоларингологов, фтизиатров, хирургов, инфекционистов, онкологов», — отметил он.

Практически на 100% укомплектованы врачами поликлиники Муслюмовского, Пестречинского и Апастовского районов. А наибольшая нехватка специалистов ощущается, по словам министра, в Мензелинском, Чистопольском и Менделеевском районах, там штат укомплектован наполовину.

Марат Садыков напомнил, что по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Здравоохранение» для районных медиков предусмотрены единовременная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21 534 рублей и ежемесячная надбавка в течение первых трех лет непрерывной работы в 1794 рубля.

«В этом году на эти нужды выделено 12,4 млн рублей», — добавил глава Минздрава РТ.

#зарплата #поликлиника #медики
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