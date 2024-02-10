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Министр здравоохранения РТ назвал средние зарплаты врачей и медработников
В Татарстане врачи в среднем получают больше ста тысяч рублей. Об этом в прямом эфире рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
«Средняя зарплата врача в республике 104 тысячи рублей, медсестер – 53 тысячи, санитары из младшего персонала получают в среднем 38 тысяч рублей», – отметил глава ведомства.
Марсель Миннуллин добавил, что в 2023 году система здравоохранения пополнилась на 409 врача. В республике продолжает работать программа «Земский доктор», когда единовременно выплачивают на одного врача, который работает в сельской местности, от одного до полутора миллионов рублей. Также существуют гранты Правительства Татарстана для медиков.
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