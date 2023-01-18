Министр здравоохранения РТ: «Главная цель на 2023-й – не допустить роста смертности»

Завершая свое выступление на итоговой коллегии, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поделился главными планами на наступивший год.

«Главная цель на 2023 год – не допустить роста смертности населения путем обеспечения граждан доступной бесплатной и качественной медицинской помощью», – отметил глава Минздрава РТ.

Превыше всего, по его словам, должны стоять нужды пациента, а главенствовать в сфере здравоохранения – некоммерческие принципы деятельности, также важно развивать инновационные технологии, а кадры непрерывно обучать. Это основные приоритеты для работы в новом году, подчеркнул Садыков.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, позвольте заверить вас в том, что Министерство здравоохранения Республики Татарстан во взаимодействии с Министерством здравоохранения России, Федеральными Фондами, Росздравнадзором, Роспотребнадзором, и другими ведомствами приложит все усилия для выполнения поставленных задач», – доложил он.

Также министр поблагодарил медицинские коллективы за их труд.