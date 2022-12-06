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Здоровье
6 декабря 2022  17:56
Павел Климчак

Министр здравоохранения РФ призвал россиян носить маски из-за распространения гриппа

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также он заявил, что все доступные российские вакцины от гриппа также содержат профилактические компоненты от свиного гриппа.

«В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», – цитирует слова министра ТАСС.

Мурашко также отметил, что в России нет дефицита лекарств от гриппа.

#грипп
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