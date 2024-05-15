Министр здравоохранения РФ поздравил Казанский медуниверситет с 210-летием

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил старейший медицинский вуз России Казанский государственный медицинский университет с 210-летием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Накануне в честь этого события в вузе прошло торжественное заседание Ученого совета. Открывая мероприятие, ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов зачитал поздравительную телеграмму от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«За два с лишним века университет прошел славный путь от отделения врачебных наук Императорского Казанского университета до современного учебного заведения, которое закрепило за собой статус одного из ведущих высших медицинских вузов в стране. Сегодня вуз продолжает развиваться, осуществляет перспективные научные исследования, внедряет новейшие технологии и методики обучения для подготовки специалистов», — говорится в поздравлении.

Алексей Созинов Фото: © «Татар-информ»

Выступая от своего имени, Алексей Созинов отметил, что КГМУ занял 250 место среди вузов мира по уровню образовательной деятельности, 43 место среди всех российских вузов и третье место среди российских медицинских университетов.

Он также выразил слова благодарности ветеранам медуниверситета, отдельно отметил присутствующих в зале выпускников Казанского медицинского института 1954 года, отмечающих в этом году 70 лет выпуска.

По завершении мероприятия были награждены победители конкурсов.