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Общество 5 марта 2024 11:13

Министр здравоохранения ответит на вопросы татарстанцев о здоровье семьи онлайн

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Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в прямом эфире расскажет о том, как в республике поддерживают рождаемость и здоровье семьи.

Прямой эфир на тему поддержки семей пройдет 7 марта в 11:30 на странице ЦУР Татарстана во Вконтакте.

Свои вопросы главе Минздрава республики можно задать уже сейчас – в комментариях под трансляцией.

В центре управления регионом напомнили, что прямые эфиры, посвященные объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи, проходят регулярно.

Фото: ЦУР РТ

#Здоровье
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