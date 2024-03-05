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Министр здравоохранения ответит на вопросы татарстанцев о здоровье семьи онлайн
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в прямом эфире расскажет о том, как в республике поддерживают рождаемость и здоровье семьи.
Прямой эфир на тему поддержки семей пройдет 7 марта в 11:30 на странице ЦУР Татарстана во Вконтакте.
Свои вопросы главе Минздрава республики можно задать уже сейчас – в комментариях под трансляцией.
В центре управления регионом напомнили, что прямые эфиры, посвященные объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи, проходят регулярно.
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