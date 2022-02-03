Министр здравоохранения назвал причины приостановки плановой медпомощи в Татарстане

В Татарстане приостановили оказание плановой медицинской помощи. Причины этого в беседе с журналистами назвал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Принято решение в связи с ухудшением эпидситуации в республике приостановить профосмотры, углубленные осмотры, для детского населения профилактические плановые медосмотры. А плановая амбулаторная помощь будет оказываться в штатном режиме», — объяснил он.

Министр добавил, что из-за распространения коронавируса в здравоохранении РТ образовался дефицит кадров.

«Ситуация сложная. 23% сотрудников системы здравоохранения болеют или находятся на карантине — это раз. Во-вторых, чтобы не создавалось заражения, контагиоза при соответствующих мероприятиях», — добавил Марат Садыков.