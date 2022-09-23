Министр юстиции вошел в новый состав ЦИК от Госсовета Татарстана

Госсовет Татарстана избрал семь представителей нового состава Центральной избирательной комиссии республики. В их число попали министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и секретарь ЦИК РТ предыдущего состава Надежда Борисова. Решение было принято на 34-м заседании парламента.

После проведения рейтингового голосования членами Центризбиркома Татарстана также стали заместитель руководителя – начальник отдела партийного строительства аппарата регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Гиниатуллина; руководитель юридического бюро Зеленодольского района Наталья Пименова; начальник Правового управления исполкома Набережных Челнов Ленар Ахметзянов; старший тренер молодежного центра Пестречинского района Сергей Видисенков; заместитель начальника организационного управления исполкома Казани Альбина Зиганшина.

Председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин рассказал, что поступили документы о кандидатурах для назначения в состав ЦИК от 11 субъектов.

«Все предложения были предварительно рассмотрены на заседании комитета с участием кандидатов и признаны правомочно выдвинутыми», – отметил он.

Всего, согласно законодательству, назначается 14 членов Центральной избирательной комиссии: Госсовет избирает половину, еще семь человек проходят по указу Президента Татарстана Рустама Минниханова.