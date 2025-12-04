Министр юстиции Татарстана рассказал о реализации нового закона о местном самоуправлении

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В рамках подготовки к XX съезду Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» состоялась онлайн-конференция, в которой в качестве сомодератора выступил министр юстиции республики Рустем Загидуллин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой обсуждения стала реализация Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

«Это наиболее актуальная и значимая на сегодняшний день тема для муниципальных образований республики. В Министерстве вопросам деятельности органов местного самоуправления с учетом новаций Федерального закона уделяется особое внимание – это одно из ключевых направлений нашей работы сегодня», – отметил Рустем Загидуллин.

Министр сообщил, что федеральный закон предписывает привести региональное и муниципальное законодательство в соответствие до 1 января 2027 года. В Госсовете Татарстана уже рассматривается законопроект о внесении изменений в 71 закон республики, регулирующий различные аспекты местного самоуправления.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Рустем Загидуллин подчеркнул, что особое внимание при разработке поправок уделяется вопросу распределения полномочий при сохранении двухуровневой системы организации местного самоуправления. Для выработки оптимальной модели Минюст республики совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» провел анализ позиций республиканских органов исполнительной власти и муниципалитетов.

«Итоговая модель распределения полномочий, принятая по результатам совместных обсуждений на совещаниях учтена в проекте поправок к республиканскому закону о местном самоуправлении», – сообщил министр.

Министр отметил, что впереди – трудоемкая работа, где важно консолидированное участие всех органов публичной власти.

«От этого будет зависеть последующее эффективное выстраивание работы на местах, а следовательно, решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», – подчеркнул Рустем Загидуллин.