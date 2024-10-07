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Общество 7 октября 2024 12:11

Министр юстиции Татарстана проведет прямой эфир

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Во вторник, 8 октября, состоится прямой эфир с министром юстиции РТ Рустемом Загидуллиным.

Глава Минюста республики расскажет о цифровых решениях, которые стали доступны в том числе благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Одно из них – возможность получить бесплатную юридическую помощь через приложение банка.

Трансляцию можно будет посмотреть в группе Центра управления регионом (ЦУР) РТ в социальной сети «Вконтакте». Начало в 10:00.

Кроме того, татарстанцы могут задать интересующие вопросы министру юстиции республики в комментариях под постом.

#прямой эфир #Рустем Загидуллин #юридическая помощь
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