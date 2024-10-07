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Министр юстиции Татарстана проведет прямой эфир
Во вторник, 8 октября, состоится прямой эфир с министром юстиции РТ Рустемом Загидуллиным.
Глава Минюста республики расскажет о цифровых решениях, которые стали доступны в том числе благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Одно из них – возможность получить бесплатную юридическую помощь через приложение банка.
Трансляцию можно будет посмотреть в группе Центра управления регионом (ЦУР) РТ в социальной сети «Вконтакте». Начало в 10:00.
Кроме того, татарстанцы могут задать интересующие вопросы министру юстиции республики в комментариях под постом.
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