Министр юстиции Татарстана проведет прямой эфир

Во вторник, 8 октября, состоится прямой эфир с министром юстиции РТ Рустемом Загидуллиным.

Глава Минюста республики расскажет о цифровых решениях, которые стали доступны в том числе благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Одно из них – возможность получить бесплатную юридическую помощь через приложение банка.

Трансляцию можно будет посмотреть в группе Центра управления регионом (ЦУР) РТ в социальной сети «Вконтакте». Начало в 10:00.

Кроме того, татарстанцы могут задать интересующие вопросы министру юстиции республики в комментариях под постом.