Министр юстиции Татарстана поздравил юристов с профессиональным праздником

Фото: minjust.tatarstan.ru

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин поздравил представителей и ветеранов юридического сообщества Татарстана с Днем юриста.

«Сегодня, когда перед Россией стоят глобальные геополитические вызовы, особое значение приобретает вклад юридического сообщества в укреплении позиций нашей страны как сильного, справедливого и правового государства», – отметил он.

Загидуллин подчеркнул, что в юридической профессии каждый шаг требует высокого уровня компетентности, внимательного отношения к деталям, умения брать на себя ответственность. Юристы, находясь в авангарде законодательных и государственных преобразований, своевременно откликаются на вызовы времени и общества, способствуют укреплению правопорядка, а также передают бесценный опыт молодому поколению специалистов.

«Убежден, что благодаря вашему профессионализму, чувству долга и преданности профессии вы и впредь продолжите достойно решать стоящие перед вами государственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», – добавил министр юстиции.

Он пожелал юристам неиссякаемой энергии, новых достижений и успехов. «Пусть крепкое здоровье и оптимизм неизменно сопровождают вас на профессиональном и жизненном пути. С праздником!» – заключил Загидуллин.