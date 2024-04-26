Министр юстиции Татарстана поздравил всех нотариусов с профессиональным праздником

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин поздравил с Днём нотариата всех нотариусов и работников нотариальных палат. В своем поздравлении он отметил, что в юридическом механизме, обеспечивающем в государстве законность и правопорядок, нотариат играет важную роль.

«Среди юридических профессий – профессия нотариуса занимает особое место, она необходима для построения правового цивилизованного государства, а нотариус - гарант правовой защищенности и стабильности. Нотариальная защита доступна и надежна, квалифицирована и ответственна, а в ряде случаев бесплатна», - цитирует спикера пресс-служба министерства юстиций РТ.

Загидуллин также подчеркнул, что нотариусы Татарстана являются одними из самых активных представителей юридического сообщества, оказывающих жителям республики бесплатную квалифицированную правовую помощь.

«Как институт превентивного предупредительного правосудия нотариат способствует реализации конституционного права, обеспечению защите прав граждан и юридических лиц. За годы своей плодотворной работы нотариальное сообщество по праву высоко оценено, востребовано обществом и занимает достойное место в жизни государства, в качестве неотъемлемой составной части правовой системы республики и страны в целом», - продолжил министр.

Он также выразил уверенность в том, что беззаветная преданность выбранному делу, кропотливый труд и опыт нотариусов будут и дальше способствовать повышению уровня правовой культуры и укреплению гражданских, юридических правоотношений на благо республики.

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов на профессиональном поприще, мира, добра и благополучия!», - завершил поздравление Загидуллин.