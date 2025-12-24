news_header_top
Общество 24 декабря 2025 13:28

Министр юстиции Татарстана исполнит новогоднее желание шестилетнего Максима

Фото: minjust.tatarstan.ru

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний» накануне новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Акция, проводимая с 2018 года, помогает исполнять мечты детей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей и семей военнослужащих.

На этот раз министру выпала открытка шестилетнего Максима из Елабужского района. Мальчик написал, что мечтает о зимнем комбинезоне. «Будем исполнять желание Максима», – заверил Рустем Загидуллин.

Участие в акции стало для министра доброй ежегодной традицией, позволяющей дарить детям новогоднее чудо.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рустем Загидуллин #елка желаний
