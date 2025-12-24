Министр юстиции Татарстана исполнит новогоднее желание шестилетнего Максима
Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний» накануне новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.
Акция, проводимая с 2018 года, помогает исполнять мечты детей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей и семей военнослужащих.
На этот раз министру выпала открытка шестилетнего Максима из Елабужского района. Мальчик написал, что мечтает о зимнем комбинезоне. «Будем исполнять желание Максима», – заверил Рустем Загидуллин.
Участие в акции стало для министра доброй ежегодной традицией, позволяющей дарить детям новогоднее чудо.