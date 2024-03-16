Министр юстиции РТ: «Жители Елабужского района идут голосовать на выборы семьями»

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Елабужском районе Татарстана наблюдается очень высокая явка, люди идут голосовать целыми семьями. Об этом заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин во время посещения избирательных участков муниципалитета.

«Посетил избирательные участки в Елабужском районе. Всё хорошо организовано, людей много, идут голосовать семьями! Настроение у всех хорошее, праздничное», — приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Загидуллин пожелал наблюдателям и членам избирательных комиссий успехов в их важном и ответственном деле.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).