Министр юстиций РТ: Татарстан достиг конкретных результатов по нацпроектам

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Поддержание здоровья и благополучия людей — это одна из национальных целей развития России, к которой активно стремятся в Татарстане. Об этом заявил министр юстиций РТ Рустем Загидуллин во время встречи с жителями Староюрашского и Альметьевского сельских поселений Елабужского района республики.

Глава ведомства подвел итоги прошедшего 2023 года. По его словам, в реализации национальных проектов региону удалось достичь конкретных результатов.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

«Почти шесть лет назад Президент страны Владимир Путин подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 года. Для их реализации в 2019 году были запущены национальные проекты. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей — одна из национальных целей развития. За последние годы как в стране в целом, так и в нашей республике, в каждом городе и районе на пути к национальным целям развития удалось достичь конкретных результатов. Проведена большая работа, направленная на повышение качества жизни граждан», — выразил уверенность он.

В пресс-службе Минюста РТ напомнили, что с 2022 года все 319 государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«С помощью электронной очереди можно получить такие услуги, как ознакомление с материалами дела, выдача судебных актов и судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу, получение исполнительных документов и документов из архива», — пояснили в ведомстве.